«تضامن النواب» تستمع لأراء الجهات المعنية بقانون «حقوق المسنين»

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استمعت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، لملاحظات ممثلى عدد من الوزارات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وقال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وينص على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

فيما قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: «هناك مشكلات نواجهها في المستشفيات بالنسبة للمسنين، منها بعد إتمام العلاج لا يجدوا مكان يتواجدوا فيه، ومشروع القانون مهم جدًا، ولكن يحتاج تبويب ومراجعات كثيرة».

وأضاف: «فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، يتم الاستعداد لتطبيق التأمين الصحى الشامل في كل المحافظات، نقدم خدمات للمسنين بعد 65 سنة، خدمات متعلقة بالكشف وصرف الدواء، وخدمة المستشفيات متوفرة، وهناك خدمة التأهيل والأجهزة التعويضية بداية من النظارة والسماعة والكراسى المتحركة وغيرها من الأجهزة».

واقترح مصطفى عبدالمعين، ممثل وزارة التخطيط، النص على الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للاجئين الذين تأويهم مصر بسبب تعرض بلادهم لظروف صعبة، وعقب رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادى القصبى، بأن ذلك موجود بالفعل بالقانون.

فيما، قالت الدكتورة هالة سويد، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس: «هناك مشكلة نعاني منها في المستشفيات أن هناك أسر تأتى بذويهم من كبار السن ويتركوهم دون عودة»، متابعة: نقوم بالتواصل مع وزارة التضامن لتوفير مكان لهم في دور الرعاية.

وطالبت سويد، لجنة التضامن بمجلس النواب، ووزارة التضامن، بوضع مادة إلزامية بالقانون تلزم الأسر بضرورة أخذ ذويهم من المستشفيات بعد العلاج، وعقبت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بأنها لا تستطيع وضع مادة بالقانون تلزم الأسر بذلك.

بدوره، اقترح أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران، إنشاء مراكز إنتاجية لكبار السن من غير المتقاعدين الذين لديهم قدرة على العطاء، وذلك لتخفيف الأعباء المالية لتطبيق قانون حقوق المسنين ورعاية كبار السن، ويكون هناك تكافل للآخرين القاعدين.