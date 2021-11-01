أخبار عاجلة

افتتاح معرض أنشطة الأطفال ذوي الهمم بتربية العريش -
إحالة 113 من العاملين بمستشفى في البحيرة للتحقيق بسبب الغياب -
وليد سليمان يعود للتدريبات الجماعية بالأهلي نهاية الأسبوع الجاري -
الحكم محمد عادل: يتم معايرتنا من الحكام الأجانب.. وراضي عن نفسي -
تخطيط الأهلي تناقش موسيماني في خطة المرحلة المقبل بعد خماسية الزمالك -
ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر -
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11846.53 نقطة -
"رويترز": مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل "الكاظمي" -
ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين -
شاهد.. وزير "الإسلامية" يدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تضامن النواب» تستمع لأراء الجهات المعنية بقانون «حقوق المسنين»

Print
«تضامن النواب» تستمع لأراء الجهات المعنية بقانون «حقوق المسنين» «تضامن النواب» تستمع لأراء الجهات المعنية بقانون «حقوق المسنين»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، لملاحظات ممثلى عدد من الوزارات بشأن مشروع قانون مقدم من بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وقال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وينص على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

فيما قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: «هناك مشكلات نواجهها في المستشفيات بالنسبة للمسنين، منها بعد إتمام العلاج لا يجدوا مكان يتواجدوا فيه، ومشروع القانون مهم جدًا، ولكن يحتاج تبويب ومراجعات كثيرة».

وأضاف: «فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، يتم الاستعداد لتطبيق التأمين الصحى الشامل في كل المحافظات، نقدم خدمات للمسنين بعد 65 سنة، خدمات متعلقة بالكشف وصرف الدواء، وخدمة المستشفيات متوفرة، وهناك خدمة التأهيل والأجهزة التعويضية بداية من النظارة والسماعة والكراسى المتحركة وغيرها من الأجهزة».

واقترح مصطفى عبدالمعين، ممثل وزارة التخطيط، النص على الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للاجئين الذين تأويهم بسبب تعرض بلادهم لظروف صعبة، وعقب رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادى القصبى، بأن ذلك موجود بالفعل بالقانون.

فيما، قالت الدكتورة هالة سويد، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس: «هناك مشكلة نعاني منها في المستشفيات أن هناك أسر تأتى بذويهم من كبار السن ويتركوهم دون عودة»، متابعة: نقوم بالتواصل مع وزارة التضامن لتوفير مكان لهم في دور الرعاية.

وطالبت سويد، لجنة التضامن بمجلس النواب، ووزارة التضامن، بوضع مادة إلزامية بالقانون تلزم الأسر بضرورة أخذ ذويهم من المستشفيات بعد العلاج، وعقبت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بأنها لا تستطيع وضع مادة بالقانون تلزم الأسر بذلك.

بدوره، اقترح أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران، إنشاء مراكز إنتاجية لكبار السن من غير المتقاعدين الذين لديهم قدرة على العطاء، وذلك لتخفيف الأعباء المالية لتطبيق قانون حقوق المسنين ورعاية كبار السن، ويكون هناك تكافل للآخرين القاعدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

وزير التعليم الفرنسي السابق: علاقاتنا متميزة مع مصر في مجال التعليم

وزير التعليم الفرنسي السابق: علاقاتنا متميزة مع مصر في مجال التعليم

مصر.. العمليات الخاصة تنهي أسطورة زعيم أخطر عصابة مخدرات في الصعيد

مصر.. العمليات الخاصة تنهي أسطورة زعيم أخطر عصابة مخدرات في الصعيد

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان