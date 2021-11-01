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فاز محمود عبدالعاطي، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببني سويف، بالمركز الثامن على مستوى العالم في «أولمبياد اللغة الإنجليزية»، والتي شارك فيها طلاب من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وقال عبدالعاطي لـ«المصري اليوم»، إن هذه المسابقة عالمية يتركز فيها الاهتمام على تطوير الحس الإبداعي للطلاب الذين تترواح أعمارهم ما بين 11- 19عاماً، باستخدام مهارات اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن المسابقة تضم المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتهدف لتطوير التعامل باللغة الإنجليزية وتجهيز الطلاب للحياة العملية بطريقة ممتعة قد لا يحصلون عليها بمدارسهم.

وذكر أن المسابقة تحظى باهتمام متزايد كل عام، وتجاوز عدد المشاركين فيها أكثر من 100 ألف طالب على مستوى الدول، واعتمدت على مستويات في الكتابة باللغة الإنجليزية، مرورًا بمرحلة القراءة وانتهاء بالتحدث، وكل هذا «أون لاين».

وقال "إنني اشتركت عن طريق جروبات التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرني أحد الأساتذة بمدرسة المتفوقين التي انا طالب بها واستطعت ان اصل إلى ثامن على مستوى العالم بين طلاب يجيدون الحديث بالانجليزية مؤكدا ان عائلتى اكثر ناس بيحفزونى على الاشتراك في المسابقة وكانوا داعمين لي، وفرحوا عندما فزت بالمركز الثامن عالميًا".