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"بيتي" يعود و"الثلاثي" يشارك في التدريب.. النصر جاهز لموقعة الشباب

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يكثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، في قمة مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .


وشهد تدريب اليوم الاثنين، مشاركة البرازيلي أنسيلمو والأوزبكي مشاريبوف وعبدالإله العمري .


وبعد غياب لعدة أشهر، عاد الأرجنتيني بيتي مارتنيز للتدريبات، بعد انتهاء فترة تأهيله من عملية الرباط، حيث أجرى مارتنيز تدريبات الجري حول الملعب، بصحبة المهاجم عبد الرزاق حمدالله، الذي أنهى برنامجه التأهيلي وعاد للتدريبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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