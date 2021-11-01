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وزير السياحة: أكثر من 870 فندقًا حصلو علي الشهادة الصحية

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وزير السياحة: أكثر من 870 فندقًا حصلو علي الشهادة الصحية وزير السياحة: أكثر من 870 فندقًا حصلو علي الشهادة الصحية

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قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، على هامش بورصة لندن للسياحة، أن علامة السلامة الصحية Hygiene Safety التي تتوافر بجميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من ٨٧٠ فندقاً سياحياً في حصلوا على هذه الشهادة.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات أكسبت المقصد السياحي المصري ثقة سائحيه من الأسواق الدولية المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر وهو ما أدى إلى اختيار العديد من وسائل الإعلام الدولية لمصر في أكثر من مرة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم التي يجب السفر إليها خلال موسم شتاء ٢٠٢١.

كما استعرض الوزير آخر مستجدات عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، وخلال المؤتمر الصحفي أكد الوزير على أهمية السوق البريطاني بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتا إلى أنه جاء عام ٢٠٠٦ في المرتبة الأولى بين الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وظل في المرتبة الثانية خلال الفترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤، ولكنه تأثر نتيجة وقف حركة الطيران إلى شرم الشيخ منذ عام ٢٠١٥، ثم أصدرت البريطانية قرارا برفع حظر السفر على الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عام ٢٠١٩، ولكنها تأثرت بعد ذلك بسبب أزمة جائحة حتي عادت مرة أخرى بعد رفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضي من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، واستقبال مدينة شرم الشيخ في أوائل أكتوبر الماضي لأولى الرحلات السياحية القادمة من العاصمة البريطانية لندن، لافتا إلى أن ذلك يدل على ثقة الحكومة البريطانية في أمان المقصد السياحي المصري وفي الإجراءات الاحترازية المطبقة.

المصرى اليوم

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