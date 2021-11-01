نقيب الزراعيين: 20 دولة صناعية تسبب 80% من غازات الاحتباس الحراري

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدول الصناعية الكبرى «20 دولة» تسبب 80% من غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وأوضح خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن أول اتفاقية لتغير المناخ كانت عام 1979، مشيرا إلى أن تغيرات المناخ تؤثر على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية.

وأكد خليفة أن مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس السيسي يعد الأعظم لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، كونه يعزز البيئة للتكيف مع درجات الحرارة، مشددا على أن مصر تتخذ خطوات استباقية للحفاظ على الأمن البيولوجي، الذي قد يصاب بالخلل جراء تغير المناخ.

وأضاف «جون كيري، وزير الخارجية الأسبق، أكد أن مصر الدولة الوحيدة الواعدة في التكيف مع تغير المناخ»

وأشار إلى امتلاك مصر محطات لرصد الجراد الذي يأتي أحيانا من السودان أو من السعودية عبر البحر الأحمر، موضحا أن العالم أجمع يحترم المشروعات التي نفذتها مصر.