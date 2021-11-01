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الجناح المصري في جلاسكو يشهد زيارات لعدد من الوزراء العرب والعالم (صور)

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الجناح المصري في جلاسكو يشهد زيارات لعدد من الوزراء العرب والعالم (صور) الجناح المصري في جلاسكو يشهد زيارات لعدد من الوزراء العرب والعالم (صور)

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أجرت زرطاج جول، وزيرة التغير المناخي بباكستان، والمهندس ترفيق الشرجي، وزير المياه والبيئة باليمن، ومعاوية الردايدة، وزير البيئة الأردني، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، زيارة تفقدية للجناح المصري المقام على هامش مشاركة بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وأشاد الوزراء ورئيس البنك بالجناح المصري بما يشمله من عروض وكتبيبات ومطبوعات متنوعة تعرض النموذج المصري في التصدي لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع كافة القطاعات بما يجعلة ايقونة مميزة لمعارض العالم في حماية البيئة وعرض مشروعات التصدي لآثار التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن جناح مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناحية cop26 يهدف إلى عرض المشروعات والجهود المصرية في التصدي لآثار التغيرات المناخية وجهودها لدعم التآزر بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر بمشروعات ونماذج واقعية تنفذها مصر لتكون نموذج لغيرها من الدول، بالإضافة إلى خلق تواصل فعال يعزز دور مصر على مستوى العالم.

المصرى اليوم

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