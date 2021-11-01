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35 إنجازًا تضيء مسيرة عمرو جزارين نحو رئاسة الجزيرة

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35 إنجازًا تضيء مسيرة عمرو جزارين نحو رئاسة الجزيرة 35 إنجازًا تضيء مسيرة عمرو جزارين نحو رئاسة الجزيرة

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يدخل عمرو جزارين انتخابات رئاسة مجلس إدارة الجزيرة والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، بسجل حافل بالإنجازات خلال الولاية السابقة.

وحرص جزارين على تكوين قائمة متجانسة ومتنوعة فكريًا للحفاظ على حالة التطوير التي يعيشها النادي منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى صياغة برنامج يُرتقي لطموحات الأعضاء الجمعية العمومية، وتحديد الآليات المناسبة لتنفيذه.

ويمتلأ سجل الولاية الأولى (2017 -2021) لعمرو جزارين بالكثير من الإنجازات والتي تجاوز عددها 35 ملفًا، يأتي في مقدمتها تطوير ملاعب الألعاب الرياضية المختلفة خاصة كرة القدم والهوكي.

وأصبح الملعب الرئيسي جاهزًا لاستقبال المنافسات الدولية ومدعومًا بصالة جمباز على أعلى مستوى، ومحاطًا بحديقة أطفال مميزة ومجهزة بكافة وسائل الترفيه.

وشهد الجانب الاجتماعي والخدمي تحديثًا ملحوظًا بتجديد المقاهي والتعاقد مع كبرى شركات الطيران والعديد من الفنادق لتقديم أفضل العروض للأعضاء فضلًا عن افتتاح فرع النادي في 6 أكتوبر.

المصرى اليوم

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