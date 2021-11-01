النيابة الإدارية تحقق في واقعة هتك عرض تلميذة داخل مدرسة بالإسكندرية

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تباشر النيابة الإدارية بالإسكندرية التحقيقات في بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بشأن واقعة قيام عامل بهتك عرض طالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة العجمي التعليمية، والتي وقعت في 6 أكتوبر الماضي.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، إن المستشارة نيڤين الديب، مدير نيابة التعليم القسم الثاني بالإسكندرية، قامت بقيد البلاغ بالقضية رقم 706 لسنة 2021، وأحالتها إلى المستشار عمرو الشاذلي، الوكيل العام الأول، لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أمر المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية وعرضها عليه فور انتهائها.

