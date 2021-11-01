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محمد صلاح يرد على يورجن كلوب بعد تصريح «مو» الأفضل في العالم خلال هذا الموسم

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محمد صلاح يرد على يورجن كلوب بعد تصريح «مو» الأفضل في العالم خلال هذا الموسم محمد صلاح يرد على يورجن كلوب بعد تصريح «مو» الأفضل في العالم خلال هذا الموسم

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محمد صلاح قائد الوطني وقائد فريق ليفربول، يرد على تصريحات يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي قال أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الحالي.

وقال محمد صلاح: «بالطبع ذلك في ذهني، أتفق في ذلك دائمًا، ولكن إذا سألتني فأنا لا أحب أن أقول أي شيء عن ذلك».

وأضاف: «أترك ذلك للآخرين للتحدث عنه، لا أستطيع أن أقول ما إذا كنت الأفضل أم لا، لذلك أترك ذلك للآخرين، أعرف أن المدرب قال ذلك لوسائل الإعلام لكني أحاول دائمًا التركيز على الفريق للفوز بالمباريات وهو يعرف ذلك».

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يقود فريقه خلال مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021- 2022.

ينطلق لقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد الأربعاء 3- 11- 2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة- ، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة- ، والثانية عشر ليلا بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

يورجن كلوب يحاول تحقيق انتصاره الثاني على التوالي أمام فريق أتلتيكو مدريد خاصة بعد انتصاره الأول على الفريق الإسباني في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين، سجل خلال هذه اللقاء، النجم العالمي، محمد صلاح الهدف الأول من تسديدة صاروخية أرضية تسكن شباك أوبلاك، بالإضافة لتسجيله هدف الفوز على الفريق الإسباني من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند المنعطف الأخير للمباراة.

بين سبورتس القطرية تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2021- 2022، ومن المقرر إذاعة اللقاء على قناتي

المصرى اليوم

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