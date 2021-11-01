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بدون طعون.. جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد تربية رياضية

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بدون طعون.. جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد تربية رياضية بدون طعون.. جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد تربية رياضية

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أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية التربية الرياضية، وهي نفس القائمة المبدئية، بعد غلق باب الطعون لمدة يوم واحد فقط، وهو أمس الأحد.

وقال رئيس الجامعة، في بيان، الإثنين، إن القائمة ضمت كل من الدكاترة أسامــه صـــلاح فــؤاد محمـــد، وخالد سعيدالنبي إبراهيم صيام، وتـامر حسيـن محمـد الشتيــحي، ويـاسر محفـوظ عطــوه سعــــد، وأخيرا محمد سعد اسماعيل عبدالمعطي.

كانت اللجنة أعلنت عن فتح باب التقدم لعمادة التربية الرياضية، في الفترة من 23 وحتى 28 اكتوبر الماضي، بمقر الجامعة لدى نيفين مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الجامعة إن الراغبين في الترشح قدّموا أوراق ترشحهم من 5 نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

واشترطت اللجنة «على من يريد التقدم مراعاة عدة شروط وإجراءات، منها أن يكون المتقدم للترشح استاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنه على الأقل حال الترشح للعمادة وألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، وأخيرًا حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة».

المصرى اليوم

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