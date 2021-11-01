أحمد سامي: افتقدنا الشراسة الهجومية أمام المصري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وانتهت مباراة سموحة مع المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تليفزيونية :«قدمنا أداءً جيدًا، تحديدًا في الشوط الأول، ولكن لم يكن لدينا شراسة هجومية مثل مباراة الاتحاد السكندري الماضية»، مضيفًا :«أداء اللاعبين سيتطور بعد زيادة الانسجام بينهم».

وأضاف :«هناك بعض الايجابيات في مباراة المصري، على رأسها التنظيم الدفاعي، الذي كان أفضل من مباراة الاتحاد السكندري الماضية»، مشيرًا:«وصلنا إلى مرمى المنافس في أكثر من كرة، وأحرزنا هدفين تكم إلغاءهما، ولكن نحتاج إلى شراسة هجومية أكثر من ذلك».