أخبار عاجلة

ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر -
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11846.53 نقطة -
"رويترز": مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل "الكاظمي" -
ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين -
شاهد.. وزير "الإسلامية" يدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين -
عروض الاحتراف تثير المخاوف فى الأهلي قبل مونديال الأندية -
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي -
هاني شاكر : «بناقص حسن شاكوش..وسحب ترخيصه لا رجعة فيه» ( فيديو ) -
«روساتوم» تشارك في الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في غلاسكو -
«ثقافة قوص» تنظم يومًا ثقافيًا لذوى الهمم والإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أحمد سامي: افتقدنا الشراسة الهجومية أمام المصري

Print
أحمد سامي: افتقدنا الشراسة الهجومية أمام المصري أحمد سامي: افتقدنا الشراسة الهجومية أمام المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وانتهت مباراة سموحة مع المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تليفزيونية :«قدمنا أداءً جيدًا، تحديدًا في الشوط الأول، ولكن لم يكن لدينا شراسة هجومية مثل مباراة الاتحاد السكندري الماضية»، مضيفًا :«أداء اللاعبين سيتطور بعد زيادة الانسجام بينهم».

وأضاف :«هناك بعض الايجابيات في مباراة المصري، على رأسها التنظيم الدفاعي، الذي كان أفضل من مباراة الاتحاد السكندري الماضية»، مشيرًا:«وصلنا إلى مرمى المنافس في أكثر من كرة، وأحرزنا هدفين تكم إلغاءهما، ولكن نحتاج إلى شراسة هجومية أكثر من ذلك».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي

قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي

«احتفال مبهر بعيد ميلاده».. محمد حماقي يشعل ستاد القاهرة بـ«ظلموني» و«لا ملامة» (صور)

«احتفال مبهر بعيد ميلاده».. محمد حماقي يشعل ستاد القاهرة بـ«ظلموني» و«لا ملامة» (صور)

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة