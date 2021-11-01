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شوبير يكشف حقيقة خلافات موسيماني مع كهربا

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شوبير يكشف حقيقة خلافات موسيماني مع كهربا شوبير يكشف حقيقة خلافات موسيماني مع كهربا

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة في أزمة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي ولأهلي، واللاعب محمود كهربا، والتي طفت على السطح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأهلي والبنك الأهلي الذي أقيم أمس الأحد بالدوري وحسمه الأحمر بهدف نظيف.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”، قائلا :«لا توجد أزمة مطلقاً بين موسيماني وكهربا‏، واللاعب يشارك غداً في مباراة الأهلي الودية».

نشبت أزمة داخل جدران النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتحديد عقب مباراة الأحمر أمام البنك الأهلي، التي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب الأهلي السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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