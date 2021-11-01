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وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع و باقية

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وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع و باقية

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن فشل خلية الأزمة الحكومية لحل التوتر الحالي مع ، مشيرا إلى أن المملكة تبدي "قساوة" لا يتفهمها الجانب اللبناني.

وقال بوحبيب، في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية مساء اليوم الأحد: "لم يعد هناك وجود للخلية التي انتهى أمرها نتيجة فشلها ونحن الآن جميعا على اتصال مع (رئيس الوزراء نجيب) ميقاتي".

وأوضح حسب القناة: "الخلية فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضا وهي لن تجتمع مرة أخرى".

وأكد بوحبيب: "لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار".

واضاف ان  باقية وحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي هناك تطمينات دولية لدعمها .

وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

وعلى خلفية هذه الأحداث شكلت الحكومة اللبنانية خلية لحل هذا التوتر، وبعد أول اجتماع لها السبت أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، "حرصه على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومأسسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض ولا تتسبب في أزمة بين البلدين لا سيما وأن مثل هذا الأمر تكرر أكثر من مرة".

المصدر: "الجديد" + وكالات

جي بي سي نيوز

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