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مولوي: لبنان لن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة

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مولوي: لبنان لن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة مولوي: لبنان لن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة

جي بي سي نيوز :- غرّد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عبر “تويتر”، قائلاً: “فليتعظ الجميع: ‏لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه في ‏المملكة العربية ودول الخليج العربي، ولا يحتمل عزلته عن ‏محيطه ولن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة. لا يمكن لأحد ‏تغيير هويتنا العربية. فلنباشر فوراً بتطبيق إجراءات إصلاحية شاملة”.‏

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية ان السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان تسمو على كل اعتبار .

يأتي ذلك على وقع استدعاء السعودية سفيرها في لبنان احتجاجاً على ‏تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي دافع فيها عن الحوثيين.‏

كما طلبت كل من الرياض والمنامة من السفير اللبناني لديها المغادرة ‏خلال 48 ساعة القادمة، بينما طالب رئيس وزراء نجيب ميقاتي، قرداحي ‏بتقدير المصلحة الوطنية‎.‎

ووصف قرداحي الحرب في اليمن بالعبثية، وقال إنها يجب أن تتوقف، ‏ورأى أن ما يفعله الحوثيون دفاع عن النفس، وذلك في تصريحات أدلى ‏بها ضمن حلقة من برنامج “برلمان شعب” جرى بثها يوم الاثنين ‏الماضي‎.‎

وكالات 

جي بي سي نيوز

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