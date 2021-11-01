مولوي: لبنان لن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة

جي بي سي نيوز :- غرّد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عبر “تويتر”، قائلاً: “فليتعظ الجميع: لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ولا يحتمل عزلته عن محيطه ولن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة. لا يمكن لأحد تغيير هويتنا العربية. فلنباشر فوراً بتطبيق إجراءات إصلاحية شاملة”.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية ان السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان تسمو على كل اعتبار .
يأتي ذلك على وقع استدعاء السعودية سفيرها في لبنان احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي دافع فيها عن الحوثيين.
كما طلبت كل من الرياض والمنامة من السفير اللبناني لديها المغادرة خلال 48 ساعة القادمة، بينما طالب رئيس وزراء نجيب ميقاتي، قرداحي بتقدير المصلحة الوطنية.
ووصف قرداحي الحرب في اليمن بالعبثية، وقال إنها يجب أن تتوقف، ورأى أن ما يفعله الحوثيون دفاع عن النفس، وذلك في تصريحات أدلى بها ضمن حلقة من برنامج “برلمان شعب” جرى بثها يوم الاثنين الماضي.
وكالات