وزير المالية : نتائج دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أسبوعين

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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث جدوى ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن اللجنة ستضم ممثلين عن جهات وجمعيات سوق المال (أبرزها البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعيات إكما وإيما والمحللين الفنيين) لدراسة إيجابيات وسلبيات الضرائب المفروضة على البورصة، على ان تبدأ عملها بعد 15 يوما.

وتوقع وزير المالية خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن تصل اللجنة لنتائج أولوية خلال اسبوعين اخرين، ستعرضها اللجنة على جميع الجهات والمختصين.

وأكد معيط أن حال رغبة النواب مناقشة تداعيات ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في اجتماع لاحق بلجنة نوعية أو تحديد موعد مناقشة عامة فإنه يرحب بذلك .

يُذكر أن الحكومة قررت عام 2014 فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لمتعاملى البورصة المصرية، بواقع %10 من صافى الربح، ثم أجلتها عدة مرات، ليتم تطبيقها بداية من شهر يناير المقبل.