جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب 32 ألف يورو داخل علبة شيكولاتة

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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو استوقف سعيد محمود رئيس الوردية الراكبة و.ع. ي إيطالية من أصل مصري أثناء محاولتها الخروج من البوابة الجمركية .

وبسؤال الراكبة عما إذا كانت تحمل معها نقود أو أشياء تستحق الإفصاح عنها أوسداد رسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير امتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمود الوحش ومحمد حنيش مأموري الفحص بالأشعة أفادا بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة

وبالعرض على سعد عبادي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هاني فضل مأمور الحركة وابراهيم شحاته وحازم عطا مأموري الأمن الجمركي ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت اشراف هشام عقل وسعيد محمود رئيسا الوردية في حضور كل من هشام مصباح مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب فتبين وجود مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة .

قرر مصطفي العربي مدير عام جمارك المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك وتنفيذا لتوجيهات الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.