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6.4 مليار جنيه ارباح البورصة في ختام تعاملات اليوم

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6.4 مليار جنيه ارباح البورصة في ختام تعاملات اليوم 6.4 مليار جنيه ارباح البورصة في ختام تعاملات اليوم

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ارتفع مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3%، ليتداول عند مستوى 11568 نقطة.

حقق راس المال السوقي ارباح بقيمة 6.4 مليار جنيه .

وسجلت أحجام التداولات 1.3 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 41.972 ألف عملية وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 56 بينما لم تتغير 55.

وحققت المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 90.892 مليون جنيه، منها 89.381 مليون جنيه للمؤسسات، و1.51 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققة 55.361 مليون جنيه، منها 42.726 مليون جنيه للمؤسسات، و12.634 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 35.531 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 141.196 مليون جنيه، مقابل 105.665 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

المصرى اليوم

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