22.7 الف سيارة حجم مبيعات السوق المحلي خلال سبتمبر الماضي

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أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تسجيل المبيعات الإجمالية للسوق تراجع قدر بنحو 0.8% خلال شهر سبتمبر الماضي. إذ سجلت الأرقام التراكمية للسوق نحو 22 ألف و714 وحدة، في مقابل 22 ألف و905 سيارات مبيعة في الشهر المماثل من العام الماضي.

هذا وخيم التراجع أيضا على مبيعات سيارات الركوب لتبيع 16 ألف و644 عربة، في مقابل 17 ألف و51 مركبة، لتنخفض بما يوازي 2.4%. وخسرت الأتوبيسات نحو 21.5% من حصتها، بعدما حققت بيع 1,967 أتوبيس، مقارنة مع ما تم بيعها في الفترة المناظرة من العام الماضي 2,506 عربة. وعلى النقيض، نجت الشاحنات من فخ الركود والتراجع المهيمن على القطاعات الأخرى، لتنمو بنحو 22.6%، بواقع تسليم 4 آلاف و106 شاحنات، بدلا من 3 آلاف و348 عربة.