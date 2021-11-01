أخبار عاجلة

الحالات المرضية تستحوذ على بلاغات مكة خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4961 بلاغاً -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري -
"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 -
شرطة مكة تستردّ مركبات مسروقة استُخدِمت في جرائم جنائية وتقبض على سارقيها -
ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

22.7 الف سيارة حجم مبيعات السوق المحلي خلال سبتمبر الماضي

Print
22.7 الف سيارة حجم مبيعات السوق المحلي خلال سبتمبر الماضي 22.7 الف سيارة حجم مبيعات السوق المحلي خلال سبتمبر الماضي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تسجيل المبيعات الإجمالية للسوق تراجع قدر بنحو 0.8% خلال شهر سبتمبر الماضي. إذ سجلت الأرقام التراكمية للسوق نحو 22 ألف و714 وحدة، في مقابل 22 ألف و905 سيارات مبيعة في الشهر المماثل من العام الماضي.
هذا وخيم التراجع أيضا على مبيعات سيارات الركوب لتبيع 16 ألف و644 عربة، في مقابل 17 ألف و51 مركبة، لتنخفض بما يوازي 2.4%. وخسرت الأتوبيسات نحو 21.5% من حصتها، بعدما حققت بيع 1,967 أتوبيس، مقارنة مع ما تم بيعها في الفترة المناظرة من العام الماضي 2,506 عربة. وعلى النقيض، نجت الشاحنات من فخ الركود والتراجع المهيمن على القطاعات الأخرى، لتنمو بنحو 22.6%، بواقع تسليم 4 آلاف و106 شاحنات، بدلا من 3 آلاف و348 عربة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الزغلول قديمة وأنا محترم».. شلبي يوضح عباراته في مباراة القمة

«الزغلول قديمة وأنا محترم».. شلبي يوضح عباراته في مباراة القمة

ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة

ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة

«Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة

«Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة

مدحت شلبي عن شكوى الزمالك: «أنا مش موظف أنا لازم أعمل متعة صوتية»

مدحت شلبي عن شكوى الزمالك: «أنا مش موظف أنا لازم أعمل متعة صوتية»