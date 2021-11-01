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الضرائب تطالب الممولين بسداد الضريبة المستحقة فى مواعيدها

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الضرائب تطالب الممولين بسداد الضريبة المستحقة فى مواعيدها الضرائب تطالب الممولين بسداد الضريبة المستحقة فى مواعيدها

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طالب رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين بالالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء في المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.

وأكد عبدالقادر في بيان صحفى اليوم- الإثنين- أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون جديد على بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

المصرى اليوم

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