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استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمواجهة المشكلات الصحية

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استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمواجهة المشكلات الصحية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمواجهة المشكلات الصحية

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اطلقت وزارة الاتصالات مبادة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالى الزراعة والصحة حيث من المقرر إطلاق تطبيق إلكترونى فى مجال الزراع ، و مؤخرا تم الاتفاق مع جامعتى عين شمس والمنصورة للتعرف على أمراض القرنية خاصة لمرضى السكر لعلاج المرض فى بداية الإصابة به.

وقالت الوزارة أن تمثل الدول العربية والإفريقية فى الأمم المتحدة فيما يتعلق بملف أخلاقيات الذكاء الاصطناعى والتى تضمن انضمام الأجناس العربية والإفريقية فى بحوث الطب والأدوية والتى ستكون مرتبطة بالجينات البشرية.

من جانبه قال سامر لزيق مدير احدي التطبيقات الالكترونية في مجال الطب انها اصبحت تساعد في اكتشاف وتوصيف الاضطرابات البصرية في المرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي قد يسبب في ضعف البصر أو العمى المتوسط أو الشديد.

وشدد مدير تطبيق "الاي" علي ضرورة تمكين المرضى من مراقبة حالتهم بأنفسهم من المنزل باستخدام التطبقات الالكترونية وبالتالي يمكن للمرضى إرسال نتائج فحص الرؤية إلى طبيب العيون المسؤول عن حالتهم والذي بدوره سيحلل النتائج لتحديد ما إذا كانت حالة المريض مستقرة أو تحسنت أو تقدمت بطريقة تتطلب التدخل..
ويعني ذلك أن التطبيق سيساعد في تعزيز التزام المريض بالمواعيد والعلاج عند الحاجة، علاوة على عدم حاجة المرضى إلى زيارة المستشفى بشكل متكرر حيث سيتولون إدارة حالتهم من منازلهم بأمان وبراحة.

على الصعيد العالمي، يعد مرض اعتلال الشبكية السكري، أحد مضاعفات مرض السكري، السبب الرئيسي للعمى والذي يمكن الوقاية منه لدى البالغين. ووجدت دراسة حديثة أيضاً إصابة 20.5٪ من المشاركين بمرض اعتلال الشبكية السكري، بينما أشار 82٪ منهم إلى عدم درايتهم بمخاطر داء السكري على العينين
وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن مرض السكري سيصبح أكثر انتشاراً مما هو عليه في المنطقة خلال العقدين المقبلين، حيث كشفت بيانات أطلس السكري الصادر عن الاتحاد الدولي للسكري، عن توقعات بارتفاع حالات مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 110٪ بحلول عام 2045.

واكد لزيق علي ان التطبيقات الالكترونية تساعد على اكتشاف علامات المرض مبكراً قبل أن يدرك المريض ذلك، ما يمنحنا فرصة لمنع حدوث أضرار على المدى الطويل والذي لا يمكن تداركها.

المصرى اليوم

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