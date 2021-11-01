« المالية والصناعية»: زيادة اسعار الغاز سيؤثر سلبا على تكلفة إنتاج السماد

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قالت شركة« المالية والصناعية» المصرية، إن استخدام الغاز الطبيعي في الشركة كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي الذي يمثل 40% من إنتاجها بمصنعيها بكفر الزيات وأسيوط.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021 بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعي يؤثر سلبا على تكلفة إنتاج السماد المحبب بنسبة 10% الناتجة عن زيادة سعر الغاز الطبيعي بمقدار 1.25% دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشارت إلى أن ذلك يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة بالأسعار العالمية لسماد التصدير GSSP.

وكان مجلس الوزراء قرر الجمعة الماضية زيادة اسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بواقع 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية ، حيث تم زيادة الاسعار للمصانع كثيفة الاستهلاك الي 5.25 دولار للمليون وحدة حرارية .

وقال الخبراء ان زيادة الاسعار في هذا التوقيت تبدو منطقية في ظل زيادة اسعار الطاقة علي المستوي العالمي بعد ان تجاوز خام برنت معدل 82 دولار للبرميل خلال الايام الماضية فيما بلغ سعر الغاز الطبيعي في اوروبا 28 دولار للمليون وحدة حرارية .