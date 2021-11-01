تراجع في اعداد السيارات المرخصة .... تعرف علي الاسباب

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اعلن الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء عن تراجع عدد المركبات المرخصة بكافة محافظات الجمهوريــة الي 10.8 مليـون مركبة في 31/12/2020 مقابل 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019 بنسبة انخفاض 6.1٪.

واشار تقرير اعده الجهاز الي ان محافظـة القــاهرة جاءت في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركــبات بــها 2.4 مليــــون مركبــــــة بنسبـــــة 22٪ تليـــها محـافظـــــــــــة الجيـــــــــزة بعـــــدد 1.2 مليـــــــون مركبــــة بنسبـــة 10.9٪

ثم محـــافظة الإسكندرية في المرتبـة الثالثة بعـدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركــبات في 31/12/2020.

واوضح التقرير ان العــــدد الأكــــبر للسيارات الخاصة (مــلاكي) حيث بلغت 4.8 مليون سيارة بنسبة 92.6٪ تليها سيارات الأجـرة بعدد 370.5 ألف سيـارة بنسبة 7.1٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 267 سيارة بنسبة 0.005٪ من إجمالي السيارات.

واوضح الجهاز ان إجمالي عدد الأتوبيسات المرخـصة بلغ 183.2 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020 وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 78.3 ألف أتوبيس بنسبة 42.7٪ وأتوبيس المدارس في المرتبــة الأخيرة بعدد 15 ألف أتوبيس بنسبة 8.2٪ من إجمالي الأتوبيسات.

و بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 11.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020.

كما بلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 99.4 ألف مقطورة بنسبة 0.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020.