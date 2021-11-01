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طبيب يكشف لـ«المصري اليوم» مصير الشناوى من معسكر المقبل

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طبيب المنتخب يكشف لـ«المصري اليوم» مصير الشناوى من معسكر المنتخب المقبل طبيب يكشف لـ«المصري اليوم» مصير الشناوى من معسكر المقبل

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زادت فرصة تواجد محمد الشناوى حارس مرمي الاهلى للانضمام لمعسكر المصري الذى يستعد لخوض مباراتي أنجولا والجابون المقرر لهما 12 و16 فبراير الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل.

وذلك بعد عودة الحارس للتدريبات الجماعية مع فريقه عقب شفائه من الأصابة التى لحقت به فى مباراة ليبيا الثانية و التى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتما بطرابلس ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات .

وكشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن فرصة وجود محمد الشناوى فى المعسكر المقبل، خصوصا بعد عودة الحارس للتدريبات الجماعية .

وقال:« بلا شك ان فرصة مشاركتة فة مباراة القمة التى ستجمع الاهلى والزمالك الجمعة المقبل، ستزيد من فرص اللاعب فى التواجد فى المعسكر».

وتابع: «حتى فى حالة عدم المشاركة سيتم عمل أشعة جديدة للحارس لمعرفة مدي جاهزيته لمباراتى انجولا والجابون للتأكد من نسبة شفائة بنسبة 100%».

المصرى اليوم

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