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اتفق مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور 2000 مشجع في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي ببطولة الدوري.

وقرر مسئولو رابطة الأندية عدم زيادة عدد الجماهير في تلك المواجهة على أن يكون الحضور بنفس الشكل في باقي المباريات وتواجد 1000 مشجع لكل نادي.

وتعتبر مباراة القمة المقبلة على أرض الزمالك وهو صاحب الحق في التنظيم.

ورفض مسئولو الجبلاية فكرة زيادة عدد الجماهير في تلك المباراة والتمسك بخوضها بنفس العدد المسموح به.

ويميل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك للاعتماد على 20 لاعبًا في قائمة الفريق بدون زيادة عدد اللاعبين في المعسكرات والتركيز بشكل أكبر على العناصر الأساسية مع وضع تدريبات خاصة للمستبعدين في مقر النادي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق لتجهيز جميع اللاعبين تحسبًا للاستفادة منهم في أي وقت خاصة وأن الموسم لازال طويل.