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أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة التموين، بدأت، اليوم الاثنين، صرف السلع التموينة عن شهر نوفمبر، وذلك عقب تطبيق الأسعار الجديدة لزيت التموين وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين بتحريك سعر الزيت التمويني .

وأضافت عبدالمقصود لـ «المصري اليوم»، أن أسعار السلع التموينية المقرر صرفها خلال شهر نوفمبر الجاري جاءت أسعارها كالتالي زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا، زيت خليط 1 كيلو 25 جنيهًا، سكر معبأ 1 كيلو 8.50 جنيه، أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيهات، عدس مجروش 500 جرام 8 جنيهات، فول مجروش 500 جرام 9.90 جنيه، مسلى صناعي 800 جرام 17.25 جنيه، شاي ناعم 40 جراما 3 جنيهات، صلصة طماطم 300 جرام 4.75 جنيه، جبنة تتراباك 250 جراما 5.25 جنيه، جبنة تتراباك 500 جراما 10 جنيهات، لبن جاف 125 جراما 17.50 جنيه، زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه .

وتابعت عبدالمقصود، أن سعر مكرونة 1 كيلو 8.5 جنيه، مكرونة 500 جرام 4.25 جنيه، دقيق معبأ بلاستيك 1 كيلو 7.5 جنيه، دقيق معبأ ورقي 1 كيلو 7.5 جنيه، علبة كبريت 1 جنيه، كيس ملح 1 جنيه، بار حلاوة طحينية 2 جنيه، ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه، كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه، علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات، كيس كابتشينو 18 جرام 3 جنيهات، مسحوق أوتوماتيك 1 كيلو 15.75 جنيه، مسحوق عادي 800 جرام 10.50 جنيه، صابون غسيل 2.25 جنيه، صابون تواليت 5.50 جنيه .

وأوضحت عضو شعبة المواد الغذائية، وزارة التموين تطرح سلع أخرى كثيرة تصل إلى 28 سلعة في الإجمالي للمواطن، من خلال أكثر 38 ألف منفذ جمعيتي وبقال تمويني وفروع مجمعات استهلاكية، ويتم طرح تلك السلع لنحو 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، نتيجة الدعم الحكومي الموجه للسلع التموينية والبالغ قيمته 87 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021-2022 .

وأشارت عبدالمقصود إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة ببدء صرف استعاضات السلع التموينية لشهر نوفمبر الجاري بمنافذ صرفها للمواطنين على بطاقة الدعم، حيث يضخوا الشركتين يوميا ما يقارب 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت وما يقارب 1000 طن أرز، ومثلها مكرونة وغيرها من السلع الأخرى مثل الدقيق والسمن الصناعى ومساحيق الغسيل .