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نفت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، احالة المديرية إلى التحقيق من أي جهة رداً على ما أثير في انتخابات نادى سموحة والتى جرت الجمعة الماضية وفاز برئاسة النادى وليد عرفات بفارق 1213 صوتاً عن أقرب منافسيه فرج عامر.

وقالت «صفاء»، خلال اجتماع عقدته أمس بمسؤولي المديرية، أن انتخابات نادي سموحة جرت وفقًا اللائحة الداخلية للنادي والقوانين ذات الصلة، في أجواء ممتازة تحت إشراف مستشاري هيئة قضايا الدولة، والجهة الإدارية ممثلة في موظفي مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية.

وأكدت على أن الجمعية العمومية أنهت بنجاح بند الانتخابات وبالنسبة لباقي جدول الأعمال فطبقًا جدول الأعمال سيؤجل إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة، وتعتبر القرارات المتخذة قبل التأجيل صحيحة ونافذة وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، مشددة على أن موظفي الشباب والرياضة المشاركين في انتخابات سموحة، تكبدوا مشقة وعناء انعقاد الجمعية العمومية للنادي رغم كافة الصعوبات والضغوط وأظهروا التزاما كبيرا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية وحسن التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لضمان حسن سير عملية الانتخابات في سهولة ويسر.

وتابعت:«كان الجميع على قدر المسئولية بكل حيادية ونزاهة وشفافية، وجرت الانتخابات في أجواء ممتازة»،موجهة الشكر لمستشاري هيئة قضايا الدولة المشرفين على انتخابات سموحة، ولجميع موظفي المديرية على جهدهم الكبير من أجل إتمام الجمعيات العمومية بالأندية ومراكز الشباب وخروجها بالشكل اللائق.

وهنأت أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة الجديد، برئاسة المحاسب وليد عرفات على فوزهم بالانتخابات، مشيرة إلى أن النادي سيرسل نتيجة الانتخابات إلى اللجنة الأوليمبية.

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور) - صورة أرشيفية

وفى سياق متصل، قال وليد عرفات رئيس نادى سموحة الجديد، نفتح صدورنا وأيدينا للجميع ونعاهد الله على أننا سوف نستمع لكافة الآراء والمقترحات من أجل رفعة شأن نادينا، وإذ أتعهد أمام الله وأمامكم أننى سأبذل قصارى جهدي أنا وزملاء المجلس من أجل تحقيق أحلام وآمال أعضاء نادينا العريق.

وذكر في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك» عقب الفوز، أعضاء سموحة تشرفت بدعمكم اللامحدود ووقوفكم بجانبي ومنحى «ثقتكم» الغالية والتى تعد طوقا وإلزام لى في عنقي.