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الأهلى يواجه سبورتنج فى كأس السوبر لكرة السلة

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الأهلى يواجه سبورتنج فى كأس السوبر لكرة السلة الأهلى يواجه سبورتنج فى كأس السوبر لكرة السلة

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الاثنين، أمام فريق سبورتنج، في بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء على صالة حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر، ويسعى فريق «سيدات سلة الأهلي» للظهور بشكل مميز وتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز بالمباراة وحصد لقب كأس السوبر المصري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

واختتم فريق «سيدات سلة الأهلي» تدريباته أمس الأحد، وشهد المران تركيزا من الجهاز الفني على النواحي الخططية الدفاعية والهجومية للفريق لحسم بطولة السوبر للمرة الثانية في تاريخه.

وحرص المدير الفني لـ«سيدات سلة الأهلي» على هاشم، على عقد جلسة مع الفريق قبل المران الختامي، وطلب من الجميع التركيز في المباراة وحسم اللقاء من البداية وعدم التهاون في تسجيل النقاط.

وشدد المدير الفني لـ«سيدات سلة الأهلي»، على الفريق بضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد؛ من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز وحصد اللقب لإسعاد الجماهير.

ويغيب عن صفوف سيدات سلة الأهلي اللاعبة ثريا محمد التي تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

وكان فريق «سيدات سلة الأهلي» قد حصد لقب بطولة السوبر الموسم الماضي على حساب فريق هليوبوليس بنتيجة 92ـ62.

وتوج فريق سيدات سلة الأهلي مؤخرًا بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة على حساب فريق الجزيرة بنتيجة 77-71، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏

المصرى اليوم

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