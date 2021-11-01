صلاح محسن يستكمل برنامجه التأهيلي في الأهلي

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واصل صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم.

وأدى صلاح محسن تدريبات بدنية متنوعة في «الجيم»، على هامش مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع فريق المرج وديا في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة القمة المقبلة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا، بدءا من يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمباراة القمة، وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.