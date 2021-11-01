رسميًا. . توتنهام يعلن إقالة نونو سانتو

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي صباح اليوم الاثنين، إقالة نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني قال فيه: «يعلن نادي توتنهام إعفاء نونو إسبريتو سانتو وطاقمه الفني من مهامهم».

وقال فابيو باراتيشي، المدير العام لكرة القدم بالنادي: «أعرف مدى رغبة نونو وطاقمه التدريبي في تحقيق النجاح، لكن يؤسفني أنه كان علينا اتخاذ هذا القرار».

وأضاف: «نونو رجل نبيل وسيرحب به دائمًا هنا، نود أن نشكره وطاقمه التدريبي ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل».

وكان توتنهام قد خاض 10 جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفاز في 5 مباريات وخسر في 5 أخرى، ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة.