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الراعي: نتطلع من عون وميقاتي اتخاذ خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات مع الخليج

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الراعي: نتطلع من عون وميقاتي اتخاذ خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات مع الخليج الراعي: نتطلع من عون وميقاتي اتخاذ خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات مع الخليج

جي بي سي نيوز :- أعرب البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة الراعي، عن تطلعه بأن يتخذ كل من الرئيس، ميشال عون، ورئيس ، نجيب ميقاتي، "خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية".

واعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن "أهم إنجاز للقوى السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول، ولا سيما في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة"، مشددا على "ضرورة اتخاذ موقف حاسمٍ دفاعا عن كل اللبنانيين، مقيمين أم في الخارج".

وقال الراعي: "قمت في مطلع الأسبوع بمبادرة، إذ لم يكن جائزا أن نتفرج على التدهور المتسارع من دون أن نتحرك، فلبنان لنا جميعا، ومسؤولية البحث عن الحلول مسؤوليتنا جميعا".

وأكمل الراعي: "رأينا أخطار توقف الحكومة عن الاجتماع، ورأينا بحزن اندلاع اشتباكات في الشارع ردتنا إلى مرارة الحرب الأهلية، ورأينا غرابة الهجوم السياسي على القضاء وكأنه لا فصل بين السلطات"، مؤكدا "وجوب إيلاء المصلحة الوطنية الاعتبار الأول، ووجوب الالتفات لهموم الناس في ظل الأوضاع الصعبة".

المصدر: ار تي + "لبنان 24"

جي بي سي نيوز

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