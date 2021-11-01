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تقارير أجنبية تكشف موعد حسم تجديد محمد صلاح مع ليفربول

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تقارير أجنبية تكشف موعد حسم تجديد محمد صلاح مع ليفربول تقارير أجنبية تكشف موعد حسم تجديد محمد صلاح مع ليفربول

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كشف موقع «ليفربول إيكو» البريطاني أن ليفربول حسم مفاوضات التجديد مع المصري محمد صلاح لاعب الفريق.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، وهناك الكثير من الشائعات حول مستقبله في الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع، فإن مالكي الريدز استقروا على شهر يناير المقبل، كأقصى موعد لحسم تجديد محمد صلاح.

وأشارت إلى أن المالكين يريدون ربط صلاح بعقد جديد في أقرب وقت ممكن قبل بدء الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت أن لدى مالكي ليفربول قناعة، بأنه إذا استمرت المفاوضات مع صلاح حتى العام المقبل، فإن آمال استمراره مع الريدز ستتبخر تمامًا.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وتزعم تقارير أن صلاح يطلب 400 ألف إسترليني أسبوعيًا، من أجل التوقيع على عقد جديد مع ليفربول.

المصرى اليوم

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