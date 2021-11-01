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عبد الحفيظ : الأهلي يواجه المرج وديًا غدًا

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عبد الحفيظ : الأهلي يواجه المرج وديًا غدًا عبد الحفيظ : الأهلي يواجه المرج وديًا غدًا

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق المرج في الرابعة عصر غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته، صباح اليوم، دون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.

المصرى اليوم

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