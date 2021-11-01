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أزمة حكام القمة تشعل الصراع بين لجنة الحكام و رابطة الأندية

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أزمة حكام القمة تشعل الصراع بين لجنة الحكام و رابطة الأندية أزمة حكام القمة تشعل الصراع بين لجنة الحكام و رابطة الأندية

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أشتعل الصراع حاليا بين رابطة الأندية المحترفة ولجنة الحكام، بسبب حكام مباراة والاهلى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى الممتاز .

حيث يسعى كل طرف في اسناد مهمة ادارة المباراة عن طريقه، حيث تصر لجنة الأندية برئاسة احمد دياب على اسناد المباراة لطاقم تحكيم اجنبي من إحدي المدارس الأوروبية صاحبة التصنيف الأول من اجل ضمان خروج المباراة لبر الامان دون اعتراضات من جانب الفريقين، فيما ترى لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح أن اسناد المهمة حق أصيل من مهامها وأن فرصة وجود طاقم تحكيم مصري لادارة المباراة أفضل وتكرار تجربة الموسم الماضي .

وكشف مصدر مقرب بلجنة الأندية أن الجدل التحكيمي الذي شهدته بعض مباريات الجولة الأولى خصوصا في مباراتي الزمالك مع إنبي والأهلي مع الإسماعيلي، دفع أعضاء اللجنة للتمسك برايها في استقدام طاقم تحكيم أجنبي منعا للقيل والقال.

وأضاف المصدر أن الرابطة طالبت عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بضرورة اسناد طاقم تحكيم أجنبي، إلا ان عبدالفتاح قوبل طلب رابطة الأندية بالرفض وأكد أن طاقم تحكيم مصري لم يتم الاستقرار عليه بعد لادارة المباراة .

ومما زاد الازمة اشتعالا التصريحات الذي أدلى بها رئيس لجنة الحكام بأنها ترفض تدخل أحد في عملها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأنهم مستقرون، على طاقم تحكيم مصري لإدارة القمة .

وكشف مصدر «المصري اليوم» أن لجنة الحكام قررت اسناد المباراة للحكم ابراهيم نور الدين، وأن عبدالفتاح أبلغ نور الدين رسميا.

في شان أخر، يجري اتحاد الكرة صباح غدا «الثلاثاء» قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس لموسم 21-2022 بمقر الاتحاد، بمشاركة أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع .

وكان الاتحاد المصري قد قرر تحديد مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر لموسم 20-2021 على أن تقام قبل انطلاق دور ال32 للبطولة في نسختها الجديدة.

يذكر أن بطولة الكأس لموسم 2020-2021 يتبقى على الانتهاء منها مباراة من دور ال 8 ومباراتا قبل النهائي والمباراة النهائية.

المصرى اليوم

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