أخبار عاجلة

إزالة ودهان وصيانة.. رفع 270 ألف م3 مخلفات هدم وبناء بتبوك "صور" -
"تعليم سراة عبيدة" يحتفي بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين -
"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة -
رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن -
إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية -
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه -
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور -
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي -
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يعدل موعد تدريب قبل مواجهة الأهلي

Print
كارتيرون يعدل موعد تدريب الزمالك قبل مواجهة الأهلي كارتيرون يعدل موعد تدريب قبل مواجهة الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تعديلا على موعد تدريب الفريق اليوم الاثنين، ليقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة في الرابعة عصرا بدلا من الخامسة مساءً، استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات بداية من الثالثة عصرا على مجموعتين قبل انطلاق التدريبات الجماعية غدا في الرابعة عصرا استعدادا للمباراة المقبلة.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك»

عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك»

حسين السيد: مرتضى منصور لن يعود الزمالك

حسين السيد: مرتضى منصور لن يعود الزمالك

عيد عبدالملك لوزير الرياضة: «ارحم نادي الزمالك واعمل انتخابات»

عيد عبدالملك لوزير الرياضة: «ارحم نادي الزمالك واعمل انتخابات»