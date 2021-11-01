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أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديلا على موعد تدريب الفريق اليوم الاثنين، ليقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة في الرابعة عصرا بدلا من الخامسة مساءً، استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات بداية من الثالثة عصرا على مجموعتين قبل انطلاق التدريبات الجماعية غدا في الرابعة عصرا استعدادا للمباراة المقبلة.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط.