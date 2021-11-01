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رئيس سموحة: سنقيم حفل تكريم لفرج عامر وسمنحنه «قلادة»

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رئيس سموحة: سنقيم حفل تكريم لفرج عامر وسمنحنه «قلادة» رئيس سموحة: سنقيم حفل تكريم لفرج عامر وسمنحنه «قلادة»

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أكد وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد أنه نفذ خطة هادئة في انتخابات ناديه من أجل خدمة أعضاء الجمعية العمومية وبدون ضجيج أو نفقات مبالغ فيها.

وقال عرفات في تصريحات تلفزيونية إن ما حدث في نادي سموحة عرس ديمقراطي مؤكدا أنه يعد بتنفيذ كل مطالب الجمعية العمومية.

وأشار إلى أنه يشكر مجالس الإدارات السابقة بالكامل وسيقيم حفلا لتكريم فرج عامر رئيس النادي السابق على عطاءه مع سموحة وسيمنحه قلادة .

كما أكد عرفات أنه سيعقد جلسة مع أحمد سامي عقب لقاء المصري بالدوري لمناقشة كافة احتياجاته.

وأشار إلى أن المجلس الجديد سيخفض ميزانية كرة القدم بشروط ألا تخل بمستقبل الفريق وبالرؤية الفنية التي تساعد سموحة على تقديم مستويات طيبة.

المصرى اليوم

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