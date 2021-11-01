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هيبة : هيبة : الابتكار القائم على البيانات يمكن من التقدم الاقتصادي و الاجتماعي

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هيبة : هيبة : الابتكار القائم على البيانات يمكن مصر من التقدم الاقتصادي و الاجتماعي هيبة : هيبة : الابتكار القائم على البيانات يمكن من التقدم الاقتصادي و الاجتماعي

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اكدت دِل تكنولوجيز علي اهمية مسرعات التحول الرقمي في بناء مزدهر، وسيكون الابتكار القائم على البيانات أساسيًا لتحقيق خارطة الطريق الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لتصبح واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية، وتحقق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتضع نفسها كمركز مزدهر للمواهب والابتكار.

ومن المقرر ان تعرض حلول البنية التحتية التكنولوجية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجياCairo ICT 2021 ،و التي تتسم بالمرونة وبقدرتها على تمكين المنظمات الإقليمية من تبني التحولات السوق في ظل اقتصاد قائم على البيانات.

ومن جانبه قال طارق هيبة، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز فى : "تعمل التكنولوجيا على تمكين سبل جديدة للعيش والتعلم والعمل من أي مكان وفي أي وقت ونحن ملتزمون بجعل التحولات الرقمية حقيقية بالنسبة للمؤسسات على مستوى الدولة، ونركز على المساعدة في رسم خارطة طريق رقمية ناجحة. وإلى جانب المبادرات الرقمية الوطنية المختلفة، نساعد في إطلاق إمكانات التقنيات الرقمية لدفع القيمة ونمو الأعمال التجارية على المدى الطويل".
ومن المقرر ان يشهد المعرض حلول البنية التحتية الشاملة التي تغطي السحابة المتعددة وأماكن العمل الرقمية والبيانات وإنترنت الأشياء والأمن الذكي، بدءًا من الجهاز إلى الشبكة السحابية وصولاً إلى التكنولوجيا الطرفية، وتعد الحلول جزءًا من استراتيجية دِل تكنولوجيز لتقديم تقنيات متكاملة تمامًا تتيح إدارة الأعمال وأعباء العمل بسلاسة، كما ستعقد دِل تكنولوجيز أيضًا ورش عمل وجلسات فرعية حول إنترنت الأشياء والتخزين والشبكات وإدارة البيانات، بالإضافة إلى ذلك، سيتبادل كبار خبراء المنتجات رؤى حول كيف يمكن لأفضل التقنيات أن تدعم الشركات لتسريع رحلات التحول الخاصة بهم وبناء بنى تحتية مرنة.

المصرى اليوم

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