«الضرائب»: 3400 شركة تتعامل بالوثائق الإلكترونية في تشغيل منظومة الفاتورة الجديدة

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أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لما هو مخطط له.

أكد «عبدالقادر» في بيان صحفي، الاثنين، أن هذا النجاح جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكل خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.

وأضاف: مستمرون في استكمال كل مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

وقال عبدالقادر إن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة بلغ ما يقرب من 3400 شركة.

وأوضح أن أكثر من 70 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن بمتوسط يومي أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونية لحظية في اليوم.

وأشار إلى أنه بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أي خارج قرارات الإلزام 236 ممول، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 سبتمبر 2021 بالتطبيق على كل الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولى المهن الحرة (بمدينة نصر)، وأيضا بدء تطبيق المرحلة الخامسة للمنظومة في 15 ديسمبر 2021 بالتطبيق على عدد 3737 من الشركات المسجلة في مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة.

وأوضح «عبدالقادر» أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

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