هاني رمزي: عمر مرموش لاعب مميز ولم يتوتر من اللعب بجانب صلاح

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أشاد هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب، بمحترفنا في الدوري الألماني، عمر مرموش، واصفًا إياه باللاعب الواعد الذي يمتلك الشخصية الدولية.

وأضاف رمزي في تصريحات تليفزيونية :«أتابعه في الدوري الألماني وهو لاعب هائل يؤدي بصورة جيدة وتواصلت معه قبل الانضمام للمنتخب وباركت له هدفه في شتوتجارت وقال لي إنه يتمنى التواجد بصفوف المنتخب وأعجبني بخلاف هدفه مع المنتخب والفنيات التي ظهر بها أن لديه شخصية، فلاعب عمره 20 أو 21 سنة وواثق من نفسه، وقد يتوتر لاعب مثله باللعب بجوار محمد صلاح ولكن كان جريئًا ويدافع جيدًا وبدنيًا جيدًا أيضًا».

وأتم المدرب العام السابق للمنتخب، تصريحاته بقوله:«هو لاعب واعد ولديه شخصية دولية وهو أمر يجعلنا ننظر للمصرين في الخارج أتذكر خلال عملي أنني سافرت لستيفان شعراوي وقابلته هو ووالده ولكنه قال لي إنه يرد اللعب لمنتخب إيطاليا وتواجد محترفين مصريين في الخارج لا يضعف الدوري المحلي فانظر للمنتخب الجزائري أو المغربي فتجدهم محترفون».