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قال طارق يحيى، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، إن الضغوط قبل مباراة القمة موجود على الجانبين، كما أن المدير الفني للقلعة البيضاء، كارتيرون، يُعاني من الضغوط هو واللاعبين من قِبل الجماهير،

وأضاف طارق يحيى في مداخلة تليفزيونية :«المدير الفني الذي سيصل بلاعبين للثبات الإنفعالي سيكون مهم جدًا، فقد يهرب منك اللقاء بسبب الضغوط ولابد أن يتحمل لاعبي الفريقين الضغوط ولو لم تتحمل الضغوط سيهرب منك اللقاء».

وأتم يحيى تصريحاته بقوله:«كأفراد الزمالك أفضل ولكن هذا لا يشفع ولكن لابد أن يكون هناك عمل جماعي، فأداء الفريق أمام طلائع الجيش والبنك الأهلي غير مُطمئن فقد هرب منهما اللقاء في بعض الأحيان ولكن مباراة القمة صعبة».