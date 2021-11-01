مهاجم البنك الأهلي يكشف سبب الهزيمة من الأهلي

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أبدى مهاجم فريق البنك الأهلي، فادي فريد، رضاه عن أداء ناديه أمام نظيره الأهلي، مشيرًا إلى أن التوفيق لم يحالفهم خلال المباراة.

وأضاف فريد، في تصريحات تلفزيونية: «لعبنا للحصول على الثلاثة نقاط وإن لم نحصل عليها فنحصل على النقطة، والمدير الفني عمل معنا خلال الفترة الماضية على إيقاف الثلاثي الهجومي للأهلي ونجحنا في ذلك ولجأ الأهلي للتصويب خارج منطقة الجزاء كحل وأهدرنا فرصة في الشوط الأول بعد ارتطامها بالقائم ولكن لم يحالفنا التوفيق».

وأتم مهاجم فريق البنك الأهلي تصريحاته بقوله: «الموسم الماضي كان الأول لنا في الدوري الممتاز وكابتن محمد يوسف كوّن فريقًا ولكن لضيق الوقت لم نصل للتجانس الكامل ولم يكن هناك توفيق، ولكن مع الوقت حصل التجانس وفي آخر 10 مباريات بالدوري فزنا في ثلاث مباريات وتعادلنا في 7 وأنهينا بصورة جيدة واللاعبون الذين تمت إضافتهم للفريق مثلّوا إضافة ولم يكون العدد كبيرًا فلم يؤثر على التجانس».