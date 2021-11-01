سيراميكا كليوبترا يعلن موقفه من صالح جمعة

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قال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، إن لاعب فريقه صالح جمعة، ظهر بصورة مميزة في الموسم الماضي مع ناديه لم يظهر بها منذ فترة طويلة.

وأضاف البطاوى :«الإصابة أثرت على صالح وهو يخضع خلال الفترة الحالية للتأهيل مع الجهاز الطبي ولديه رغبة كبيرة في العودة والتواجد معنا خلال الموسم الجاري».

وأتم المشرف العام على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، تصريحاته بقوله:«صالح قيمة كبيرة ويضيف للفريق وصالح جمعة من اللاعبين لو في حالتهم في الملعب سيشكلون الفارق مع الفريق مؤكدا استمراره بشكل طبيعي».