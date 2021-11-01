محافظ المنيا يتابع موقف توفير الأراضي لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة

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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لدراسة ترشيح عدد من المواقع التي تصلح لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة، وفقاً للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز الخمسة المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي جهاز التعمير وسط وشمال الصعيد، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن مشروعات الصحة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم حصر كل الوحدات المطلوب لها أراضي، وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات توفير وتخصيص الأراضي لإنشاء (الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة)، بالمراكز المستهدفة بالمحافظة، بأسرع وقت ووفقاً للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ المبادرة.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع، موقف مدى توافر الأراضي المطلوبة، لإنشاء الوحدات الصحية، ومراكز طب الاسرة، المستهدفة من التطوير، ومدى إمكانية زيادة مساحات تلك الأراضي، وما تم توفيره من أراضي ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية، والخدمية اللازمة، وفقا للاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة.