أخبار عاجلة

إزالة ودهان وصيانة.. رفع 270 ألف م3 مخلفات هدم وبناء بتبوك "صور" -
"تعليم سراة عبيدة" يحتفي بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين -
"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة -
رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن -
إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية -
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه -
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور -
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي -
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا يتابع موقف توفير الأراضي لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة

Print
محافظ المنيا يتابع موقف توفير الأراضي لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة محافظ المنيا يتابع موقف توفير الأراضي لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لدراسة ترشيح عدد من المواقع التي تصلح لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة، وفقاً للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز الخمسة المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي جهاز التعمير وسط وشمال الصعيد، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن مشروعات الصحة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم حصر كل الوحدات المطلوب لها أراضي، وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات توفير وتخصيص الأراضي لإنشاء (الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة)، بالمراكز المستهدفة بالمحافظة، بأسرع وقت ووفقاً للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ المبادرة.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع، موقف مدى توافر الأراضي المطلوبة، لإنشاء الوحدات الصحية، ومراكز طب الاسرة، المستهدفة من التطوير، ومدى إمكانية زيادة مساحات تلك الأراضي، وما تم توفيره من أراضي ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية، والخدمية اللازمة، وفقا للاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه

التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور

«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا

«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي