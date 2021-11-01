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"المسند": نوفمبر الأكثر أمطاراً على الغربية.. واستمرار زيادة ساعات الليل يومياً

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"المسند": نوفمبر الأكثر أمطاراً على الغربية.. واستمرار زيادة ساعات الليل يومياً "المسند": نوفمبر الأكثر أمطاراً على الغربية.. واستمرار زيادة ساعات الليل يومياً
توقع تشكُّل سحب ممطرة على الجوف والحدود الشمالية وأجزاءٍ من مكة المكرّمة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن يكون شهر نوفمبر الجاري الأكثر أمطاراً على المنطقة الغربية.

وقال المسند؛ عبر حسابه في تويتر: وفق الاستقراء المناخي التاريخي، فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون الثالث بعد أبريل ومارس، متوقعاً استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً.

وأضاف: من المتوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من الجوف وشمالي الحدود الشمالية، وربما أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرّمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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