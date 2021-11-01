ميلان يخطف الفوز من الذئاب في القمة الإيطالية

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تمكن نادي ميلان من الفوز على منافسه روما بنتيجة 2-1، في مباراة من العيار الثقيل جمعت بينهما، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقامة في ملعب الأولمبيكو.

سجل إيراهيموفيتش في الدقيقة 26، من ضربة حرة مباشرة لتسكن الكورة الصاروخية شباك الحارس باتريسيو، ثم أحرز فرانك كيسيه الهدف الثاني في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، ثم يأتي من بعيد ستيفان شعراوي ليقلص النتيجة في الدقائق الأخيرة ويحرز الهدف الأول ل روما في الدقيقة 93.

شهدت المباراة طرد ثيو هيرنانديز لاعب الميلان في الدقيقة 66، بعدما حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 41، ويغيب ثيو عن ديربي ميلانو القادم أمام إنتر ميلان.

يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر الجدول، بينما يحتل روما المركز الـ 4 برصيد 19 نقطة.