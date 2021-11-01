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وزيرة التضامن: منح العمالة غير المنتظمة تنطبق على العاملين في مهنة الكومبارس

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وزيرة التضامن: منح العمالة غير المنتظمة تنطبق على العاملين في مهنة الكومبارس وزيرة التضامن: منح العمالة غير المنتظمة تنطبق على العاملين في مهنة الكومبارس

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح بشأن توفير غطاء حماية للفنانين والموسيقيين والتشكيليين.

وأضافت «القباج» في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي، الأحد، أن منح العمالة غير المنتظمة تنطبق على العاملين في مهنة الكومبارس أو صغار اللاعبين أو الفنانين التشكيليين.

وأشارت إلى أنه تم تعديل صندوق الموسيقيين والتشكيليين والممثلين من أجل استقطاع مبالغ من الأنشطة المختلفة لهذه النقابات حتى تعود على الممثلين المتعسرين أو الفنانين الذين بلغوا مرحلة معينة من العمر وأصبحوا غير قادرين على العمل.

وأوضحت أنه يتم حاليًا جمع تأمينات من أعضاء هذه النقابات حتى يجدها الفنانين في آخر خدمته معاش، ولكن بالنسبة للفنانين الكبار في السن سيتم تقديم مساعدات أخرى له في شكل دعم علاجي أو صحي أو عمل معاش استثنائي وتقديم مبالغ شهرية لهؤلاء الفنانين أصحاب الحالات المتعثرة.

المصرى اليوم

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