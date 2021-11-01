نبيل الحلفاوي بعد مباراة الأهلي والبنك : «مفهوم مصطلح الفوز تغير بالنسبة لي»

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علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباريات الدوري المصري الممتاز 2021، والذي انطلق منذ جولتين ويتصدره الأهلي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منافسيه.

وقال نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «مصطلح فاز بكذا أهداف نظيفة مقصود به أن الفريق لم يستقبل أهدافا يعني مثلا فاز 2/صفر أو 3/صفر...الخ. هذا المصطلح تغير مفهومه في الدوري المصري بالنسبة لي.. صار معناه أهدافا ليست من خلال ضربات جزاء».

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كان مسلسل «القاهرة كابول»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع.