متخصص مناعة وطفيليات : 5 نصائح تجنبك الإصابة بجرثومة المعدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر الدكتور محمد أبوعامر، متخصص المناعة والطفيليات، من تناول الطعام أو الشراب الملوث منعًا للإصابة ببكتريا المعدة.

وقال "أبو عامر" في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن جرثومة المعدة عبارة عن بكتريا تدخل الجسم عن طريق الاكل والشرب الملوث وغير النظيف وغير المطهو جيداََ، وتظل موجدة بداخل القناة الهضمية ويطلقوا عليها الميكروب الحلزوني أو جرثومة المعدة ( H.pylori).

وأكد أبوعامر انتشار جرثومة المعدة بين المواطنين هل طبقاََ لآخر الأبحاث المعتمده والموثوق فإنها منتشرة جدا بينا كلنا، وحول الإصابة بقرحة المعدة للمريض بسبب جرثومة المعدة أكد أبوعامر أنها قد تحدث للمواطنين ممن يعانون من ضعف المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فقد تحدث لهم بعض المشاكل مثل التهاب لتهاب هتعملهم قرحة للأسف الشديد.

وأوضح "أبوعامر" أن "جرثومة المعدة تظل موجودة داخل الجسم بدون مشاكل وطول الفترة دى واحدة واحدة تبدأ تهاجم بطانة المعدة والأمعاء، تآكل فيها زى جرح كده في بطانه المعده فلما المعدة بتاعتك تفرز حمض الـHCL اللي بيهضم الأكل يقوم يروح على المناطق المجروحة والمصابه دى ويعمل فيها قرحة معدة مع مرور الوقت".

ونوه أبوعامر بأعراض جرثومة المعدة، وهى ألم في البطن ومعدتك فاضية وانت جعان كمان ولما تاكل الألم يخف شوية ويرجع يجى تانى بين الوجبات ودايما عندك انتفاخات وغازات، والشعور بغثيان وممكن ارتجاع مستمر وحموضه على طول، ومن الممكن أن ينخفض الوزن فجأة بدون سبب واضح وأعراض مرضيه وسريريه .

وشدد أبوعامر على أنه من العلامات الخطيرة لجرثومة المعدة، طهور دم في البراز أو براز لونه أسود، واحساس بتعب وإرهاق شديد وألم وارتجاع وحموضة طول الوقت .

ونصح أبوعامر بإجراء إجراء التحاليل اللازمة سواء للدم أو البراز وكذلك عن طريق المناظير .

ونصح أبوعامر للحماية من جرثومة المعدة علينا الالتزام بعدة نقاط، أولها النظافة وغسل اليدين بعد الخروج من دورة المياه وقبل تناول الطعام، والابتعاد عن أكل الطعام والمياه الملوث، وعدم التدخين أي تناول الكحوليات وتجنب العصبية، وتناول وجبات غذائية تحتوى على الخضروات والليمون والبرتقال .