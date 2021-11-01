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استشاري: البالون قد يكون بديلا لعملية التكميم في هذه الحالة

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استشاري: البالون قد يكون بديلا لعملية التكميم في هذه الحالة استشاري: البالون قد يكون بديلا لعملية التكميم في هذه الحالة

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن البالون الذي يستمر في المعدة لمدة عام قد يكون بديلا لعملية التكميم، لأنه قد يخفض الوزن حتى 40 كيلو، مشيرًا إلى أن متوسط خفض الكبسولة المبرمجة 25 كيلو، أما البالون الذي يستمر لمدة عام فيصل في المتوسط لـ40 أو 45 كيلو.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الكبسولة المبرمجة حل سحري للسمنة البسيطة والمتوسطة، خاصة وأنها تؤخذ من خلال كوب ماء، ولكن يجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي.

ولفت إلى أن الكبسولة المبرمجة أدت لطفرة كبيرة في العالم السمنة البسيطة والمتوسطة، وكل من كان يتخوف من جراحات السمنة قاموا بالحصول على الكبسولة أو البالونة.

المصرى اليوم

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