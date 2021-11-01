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استشاري: القلق والتوتر يعيقان الرجل على إقامة علاقة جنسية سليمة

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استشاري: القلق والتوتر يعيقان الرجل على إقامة علاقة جنسية سليمة استشاري: القلق والتوتر يعيقان الرجل على إقامة علاقة جنسية سليمة

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قال الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بجامعة القاهرة، إن الضعف الجنسي أو عدم القدرة الجنسية مرض مثل أي مرض، ولا يعتبر نهاية للعالم، مشيرًا إلى أن الضعف الجنسي يُعرف علميًا بعدم قدرة الرجل على إقامة العلاقة بشكل سليم في 50% من اللقاءات الزوجية.

وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك أسبابا كثيرة للضعف الجنسي منها أسباب نفسية مثل علة ليلة الزفاف التي قد تحدث نتيجة التوتر والقلق واهتزاز ثقة الرجل بنفسه، مما يجعله غير قادر على إقامة العلاقة الجنسية.

ولفت إلى أن هناك أمراض مزمنة كثيرة تؤدي إلى الضعف الجنسي، وأحيانًا يكون الضعف الجنسي عرض لمرض أكبر، فأحيانًا يتم اكتشاف الإصابة بالسكر بعد اكتشاف الضعف الجنسي.

المصرى اليوم

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