أخصائي طب أطفال: على الأم أن تقوم بهذه الخطوات بعد العلم بخبر الحمل

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قال الدكتور هاني عصام، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن المرأة بعد الحمل عليها أن تتابع مع طبيب نساء بشكل منتظم، وتحصل على حامض الفوليك، وإعداد التحاليل الدورية الخاصة بالأنيميا والسكر وإجراء تحليل الغدة خاصة في أول 3 شهور حمل.

وتابع «عصام» خلال حواره مع الإعلامية شاهينار جاويش، ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن المرأة الحامل عليها أن تحصل على الكالسيوم والحديد والزنك حتى لا يصاب الطفل بنقص الزنك، ويكون لديها رقم طوارئ لطبيب النساء، للتواصل معه حال حدوث ولادة بشكل مفاجئ.

ولفت إلى أن الأم الحامل عليها أن تنظيم الشاي والقهوة، ولا تشرب أكثر من 2 كوب من المنبهات، وعلاج أي مشاكل صحية في البداية، مشددًا على ضرورة عدم استشارة بعض الأمهات عند عدم الشعورة بحركة الجنين، لأن هذا قد يؤدي إلى مشكلة كبير، وسؤال الطبيب المختص بشكل مباشر.